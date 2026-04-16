Die Schweden sind früh ins E-Lkw-Segment eingestiegen. Doch inzwischen macht Mercedes-Benz Trucks der Volvo Group die Marktführerschaft in Europa streitig. Volvo Trucks legt jetzt nach: Neben einem neuen Fernstrecken-Truck mit Elektroantrieb sorgt das Unternehmen auch in seinen bestehenden E-Lkw ab Sommer für eine um 57 Prozent höhere Reichweite. Volvo Trucks hat den noch jungen Markt für schwere E-Lkw über Jahre beherrscht. Noch 2024 gab das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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