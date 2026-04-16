IBU-tec feiert Richtfest für einen neuen Sprühturm am Standort Bitterfeld-Wolfen. Der Turm gehört zu jener Anlage, mit der das Weimarer Unternehmen die großvolumige Produktion von europäischem LFP-Batteriematerial initiieren will. Die Investition ist eng mit Volkswagens Batterietochter PowerCo verwoben. IBU-tec vermeldet das Richtfest für den neuen Sprühturm und nimmt diese Gelegenheit zum Anlass, auf die Baufortschritte an seinem Standort Bitterfeld-Wolfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net