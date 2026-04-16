Das laufende Jahr gestaltete sich für viele Finanzwerte aus Europa schwierig. Nicht so bei der Raiffeisenbank aus Österreich. Bei den Papieren geht die Post ab, der Kurs erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch. Trotz der ungelösten Russlandproblematik ist die Aktie der Highflyer der Branche.Der Iran-Krieg hat die Unsicherheit an der Börse massiv erhöht. Europäische Bankaktien waren davon anfangs stark betroffen, denn die Angst vor wirtschaftlichen Zweitrundeneffekten geht um. Kein Wunder also, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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