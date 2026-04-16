DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise März nach Ländern
=== . gg Vormonat gg Vorjahr . +/- Prozent +/- Prozent . Mrz 26 Feb 26 Mrz 26 Feb 26 Eurozone +1,3 +0,6 +2,6 +1,9 EU +1,1 +0,6 +2,8 +2,1 Belgien +0,3 +2,5 +2,2 +1,4 Bulgarien +1,0 +0,2 +2,8 +2,1 Dänemark 0,0 +0,9 +1,0 +0,5 Deutschland +1,2 +0,4 +2,8 +2,0 Estland 0,0 +0,8 +3,5 +3,2 Finnland +0,8 +1,2 +2,5 +1,8 Frankreich +1,1 +0,7 +2,0 +1,1 Griechenland +2,1 +0,3 +3,4 +3,1 Irland +1,8 +0,8 +3,6 +2,5 Italien +1,7 +0,5 +1,6 +1,5 Kroatien +1,2 +0,3 +4,6 +3,9 Lettland +1,9 +0,3 +3,4 +2,4 Litauen +1,5 +1,0 +4,4 +3,3 Luxemburg +1,8 +1,4 +3,8 +1,8 Malta +1,2 +0,4 +2,3 +2,3 Niederlande +0,8 +1,5 +2,6 +2,3 Österreich +1,1 +0,8 +3,1 +2,3 Polen +0,9 +0,4 +3,2 +2,5 Portugal +2,3 +0,1 +2,7 +2,1 Rumänien +0,9 +0,6 +9,0 +8,3 Schweden -0,7 +0,7 +1,5 +1,7 Slowakei 0,0 +0,1 +3,7 +4,0 Slowenien +0,4 +0,6 +2,4 +2,8 Spanien +1,7 +0,4 +3,4 +2,5 Tschechien +0,6 -0,1 +1,5 +1,0 Ungarn +0,5 0,0 +2,1 +1,6 Zypern +1,1 0,0 +1,5 +0,9 Island +0,8 +1,3 +5,0 +4,7 Norwegen +0,2 +0,7 +3,6 +2,6 Schweiz +0,1 0,0 +0,6 +0,5 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
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April 16, 2026 05:17 ET (09:17 GMT)
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