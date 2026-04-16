TSMC liefert starkes Quartal ab



Werbung







KI-Boom und Großkunden treiben den Rekordgewinn





TSMC, der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter, hat im ersten Quartal mit kräftigem Wachstum überzeugt. Der Nettogewinn stieg um 58,3 Prozent auf etwa 572,48 Milliarden Neue Taiwan-Dollar. Gleichzeitig erhöhte sich der Umsatz um 35,1 Prozent auf ca. 1,134 Billionen Neue Taiwan-Dollar. Damit meldet das Unternehmen bereits das vierte Quartal in Folge ein Rekordergebnis.



Auch die Margen unterstreichen die hohe Ertragskraft: Die Bruttomarge lag bei 66,2 Prozent, die operative Marge bei 58,1 Prozent und die Nettomarge bei 50,5 Prozent. Ein wesentlicher Teil des Geschäfts entfiel auf besonders moderne Fertigungsprozesse: Chips unter sieben Nanometern machten dabei mit rund 74 Prozent einen Großteil des Umsatzes aus.



Als zentraler Treiber gilt die weiterhin starke Nachfrage nach KI-Chips. TSMC profitiert dabei laut den Angaben insbesondere von Großkunden wie NVIDIA und AMD, die auf die Produktionskapazitäten des Konzerns angewiesen sind. Parallel dazu, treibt TSMC den Ausbau weiter voran, unter anderem mit einer neuen Chipfabrik in Taiwan. Die TSMC-Aktie legte daraufhin heute Nacht zur Eröffnung in der ersten Stunde etwa 2,1% auf 2100 TWD zu und pendelte sich im Verlauf des Tages bei 2085 TWD ein.











Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





















