Leutkirch (ots) -Die MILEI GmbH, weltweit größter Hersteller von Lactoferrin und langjähriger Partner der internationalen Lebensmittel- und Babynahrungsindustrie, bringt ihr Know-how erstmals direkt zu Endverbrauchern: Mit der neuen Marke miju startet das Unternehmen in den B2C-Markt für gesunde und hochwertige Nahrungsergänzungsmittel.Seit Jahrzehnten produziert MILEI hochreine funktionelle Proteine aus Milch und Molke, darunter Lactoferrin - ein natürlich vorkommendes, eisenbindendes Immunprotein, das unter anderem für seine Rolle im Immunsystem und im Eisenstoffwechsel bekannt ist. Während Lactoferrin in Japan längst ein etablierter Bestandteil der täglichen Ernährung ist, ist es in Deutschland noch weitgehend unbekannt. Entsprechend groß ist hierzulande das Potenzial für hochwertige, wissenschaftlich fundierte Lactoferrin-Produkte.Genau hier setzt MILEI an: Durch die langjährige Erfahrung in besonders sensiblen Anwendungsfeldern wie der Säuglingsnahrung verfügt das Unternehmen über umfassende Expertise in der Herstellung hochreiner und qualitativ anspruchsvoller Inhaltsstoffe. Mit miju macht MILEI diese Qualität erstmals direkt für gesundheitsbewusste Konsumenten zugänglich. Zum Start umfasst das Sortiment unter anderem hochreine und hochdosierte Lactoferrin-Kapseln sowie weitere sorgfältig entwickelte Produkte, die gezielt ausgewählte Inhaltsstoffe wie Bifidobakterien und funktionelle Proteine kombinieren und sich leicht in den Alltag integrieren lassen."Wir entwickeln und produzieren seit Jahrzehnten hochwertige Rohstoffe für globale Marken. Mit miju möchten wir diese Qualität nun direkt an Endkunden weitergeben", sagt Jens Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung. "Unser Anspruch war von Anfang an nicht, ein weiteres Standard-Produkt im Nahrungsergänzungsmarkt zu schaffen. Unser Grundsatz lautet: keine Kompromisse - weder bei der Qualität der Rohstoffe noch bei der Auswahl der Inhaltsstoffe oder der Entwicklung unserer Rezepturen. Jede Zutat wird bewusst gewählt und wissenschaftlich fundiert eingesetzt."Die neuen Produkte wurden gezielt darauf ausgelegt, zentrale Bereiche des Wohlbefindens zu unterstützen - darunter Immunsystem, Mikrobiom und allgemeine Vitalität. Dabei setzt das Unternehmen auf transparente und gesunde Rezepturen, hohe Reinheit der Inhaltsstoffe und eine Produktion, bei der MILEI als Hersteller die maßgeblichen Prozesse entlang der Wertschöpfungskette in eigener Hand behält.Gleichzeitig geht MILEI mit der Marke neue Wege: Unter dem Claim "Feels like smiling" verbindet miju funktionelle Ernährung mit Genuss. Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die nicht nur wissenschaftlich fundiert sind, sondern auch geschmacklich überzeugen und gerne konsumiert werden - etwa funktionelles Proteinpulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie weitere Produkte, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen und für die ganze Familie geeignet sind.Mit miju entsteht so mehr als nur ein Nahrungsergänzungsmittel: eine Marke, die Menschen für ihren Alltag stärkt, Momente des Wohlbefindens schenkt und Gesundheit auf eine Weise erlebbar macht, die leicht und selbstverständlich wird.Pressekontakt:Sophia Höreth+49 7561 85 422sophia.hoereth@miju.deOriginal-Content von: MILEI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104472/6256654