Die Buchungen haben sich in den letzten Wochen laut Konzernangaben abgeschwächt, deshalb ist die Vorausschau momentan geringer als üblich. Das Unternehmen sieht sich aber gut aufgestellt, die Schwankungen zu bewältigen. Wirklich?



Immerhin belasteten den Konzern in den vergangenen Wochen die stark gestiegenen Öpreise infolge des militärischen Konflikts doch ganz erheblich. Im März beliefen sich die entstandenen Einmalkosten bei EASYJET auf 25 Mio. Pfund. Für die anstehende Sommerreisesaison hat sich das Unternehmen jedoch nach eigenen Angaben 70 % seines Kerosinbedarfs zu einem Festpreis von 706 $ pro Tonne gesichert. Zum Vergleich: Mitte April kostete eine Tonne Kerosin am Spotmarkt 1.500 $.



Vor Steuern rechnet EASYJET für das erste Geschäftshalbjahr (bis Ende März) mit einem Verlust zwischen 540 und 560 Mio. Pfund. Zusätzlich zu den Belastungen durch die gestiegenen Kerosinkosten, legte das Unternehmen auch 30 Mio. Pfund für Rechtsstreitigkeiten zurück. Endügltige Zahlen gibt es am 21. Mai. Dann wissen wir mehr. Fest steht allerdings schon jetzt, dass sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert haben.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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