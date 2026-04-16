Hamburg/Bonn (ots) -Der Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai 2026 steht unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission. Damit rückt ein Thema in den Fokus, das auch für die UNESCO zentral ist: freie, vielfältige und verlässliche Medien als Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe. Die Kommission setzt mit der Schirmherrschaft vor diesem Hintergrund ein starkes Zeichen für die Bedeutung von lokal verankertem Qualitätsjournalismus - und für die Menschen, die ihn tagtäglich möglich machen: Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten in Städten, Gemeinden und Regionen in ganz Deutschland.Der Tag des Lokaljournalismus ist eine Initiative von IPPEN.MEDIA sowie der dpa Deutsche Presse-Agentur und Highberg als Partner des Verlagsprojekts DRIVE. Rund 100 Zeitungstitel im gesamten deutschsprachigen Raum beteiligen sich ebenso wie der nationale Verlegerverband BDZV sowie die Weltverbände INMA und WAN-IFRA. Die Nachrichtenkompetenzinitiative UseTheNews bringt vor allem die Perspektive der jungen Generation ein. Insbesondere sie soll mit der Kampagne für den Lokaljournalismus gewonnen werden. UseTheNews beteiligt sich am 5. Mai unter anderem mit Newscamps für Schülerinnen und Schüler in Frankfurt und Berlin.Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, sagt: "Lokaljournalismus zeigt, was Menschen vor Ort bewegt. Er erklärt Entwicklungen, ordnet Entscheidungen ein und schafft so eine Grundlage für informierte öffentliche Debatten. Genau darin liegt ein zentrales Anliegen der UNESCO: der Zugang zu verlässlichen Informationen und die Berücksichtigung unterschiedlicher Stimmen. Wo beides gelingt, wachsen Teilhabe, Vertrauen und demokratisches Miteinander. Deshalb unterstützt die Deutsche UNESCO-Kommission den Aktionstag mit ihrer Schirmherrschaft."Meinolf Ellers, Geschäftsführer der UseTheNews gGmbH und Mitgründer von DRIVE, betont: "Lokaljournalismus kann ein Gegengewicht zu den Big-Tech-Plattformen sein. Ein wichtiges Korrektiv, das präsent, überprüfbar und nah an den Menschen ist. Die Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger darf nicht nur durch Algorithmen erfolgen. Echokammern und Themenblasen auf Social Media können die Informationsvielfalt regionaler Medien nicht ersetzen."Der Tag des Lokaljournalismus richtet mit zahlreichen Veranstaltungen den Blick auf die Herausforderungen, vor denen lokale Medien stehen: wirtschaftlicher Druck, veränderte Mediennutzung und die wachsende Aufmerksamkeit, die globale Plattformen binden. Der Aktionstag setzt hier einen Gegenpunkt - mit dem Ziel, Vertrauen in verlässliche Informationen zu stärken und die Rolle lokaler Redaktionen als demokratische Infrastruktur zu würdigen.Über den Tag des Lokaljournalismus:Mit dem "Tag des Lokaljournalismus" am 5. Mai 2026 wollen die regionalen Zeitungsverlage ihre Bedeutung und Leistungsstärke in einer zunehmend digitalen Medienwelt unter Beweis stellen. Initiatoren sind IPPEN.MEDIA sowie die dpa Deutsche Presse-Agentur und Highberg als Partner des Verlagsprojekts DRIVE. Die im gesamten deutschsprachigen Raum geplante Kampagne richtet sich vorrangig an jüngere Zielgruppen und Familien. Zugleich soll es darum gehen, die Werbewirtschaft von den Qualitäten eines zeitgemäßen lokalen Medienangebots zu überzeugen. Die Aktion wird sowohl vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) als auch dem Verlegerverband Schweizer Medien und dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) unterstützt. Weitere Partner sind die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mit ihrem Lokaljournalistenprogramm, die Initiative Tageszeitung (itz) und die Initiative18 der Werbe- und Medienwirtschaft.Über die Deutsche UNESCO-Kommission:Die UNESCO ist die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation mit Sitz in Paris. Sie stärkt die internationale Zusammenarbeit, entwickelt Standards, Wissen und Werkzeuge in ihren Mandatsfeldern und arbeitet mit ihren 194 Mitgliedstaaten an Lösungen für zentrale Herausforderungen unserer Zeit - von hochwertiger Bildung über den Erhalt des Kulturerbes und den Schutz von Biodiversität bis zum freien Fluss von Wissen. Ziel ist eine friedlichere und gerechtere Welt. Im Bereich Kommunikation und Information setzt sie sich besonders für Medienfreiheit und -vielfalt, den Schutz von Journalistinnen und Journalisten sowie den Zugang zu verlässlichen Informationen ein. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Stärkung von Medien- und Informationskompetenz, damit Menschen Desinformation besser erkennen und fundierte Entscheidungen treffen können.Die Deutsche UNESCO-Kommission mit Sitz in Bonn ist Deutschlands multilaterale Mittlerorganisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Sie ist die Schnittstelle zwischen Regierung, Zivilgesellschaft und der UNESCO. Sie stellt sicher, dass UNESCO-Völkerrecht und UNESCO-Programme hierzulande bestmögliche Wirkung entfalten, und trägt dazu bei, dass die Interessen der Bundesrepublik erfolgreich in der UNESCO eingebracht werden.Über UseTheNews:Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.Weitere Infos zu UseTheNews: www.usethenews.dePressekontakt:UseTheNews gGmbH / dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comDeutsche UNESCO-KommissionTimm Nikolaus SchulzePressesprecherTelefon: +49 228 604 97 142E-Mail: schulze@unesco.deOriginal-Content von: UseTheNews gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168022/6256658