Nach einem plötzlichen Kurssprung zu Anfang der Woche bricht die Aktie der deutschen Drohnen-Hoffnung schon wieder deutlich ein. Das steckt dahinter, und darum sieht die Situation für die Papiere jetzt gar nicht gut aus. Die Aktien von Heidelberger Druck waren zu Anfang der Woche deutlich nach oben geschossen, nachdem bei der SDAX-Aktie neue Fantasien rund um das Thema Drohnen aufgekommen waren. Auch die Eindeckung von Short-Positionen hat laut Händlerberichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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