Die Anhebung der Prognose für 2026 sorgte für einen gestrigen Kursschub von in der Spitze +14%. Die Rally der Aixtron-Aktie hat somit seit dem Tief vom April 2025 mittlerweile >403% an Performance hervorgebracht. Mehr Details zur Anhebung der Prognose gibt es hier beim gestrigen Beitrag meines Kollegen Peter Wolf-Karnitschnig. Dabei attackiert die Aktie mittlerweile das Hoch vom Dezember 2023 bei 38,89 € und scheint noch immer nicht müde. Die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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