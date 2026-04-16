Der XRP-Kurs zeigt nach der jüngsten Erholung wieder klare Stärke. Mit der verbesserten Marktstimmung kehrt Bewegung in den Markt zurück. Gleichzeitig entsteht eine Struktur, die darüber entscheiden dürfte, ob sich der Anstieg fortsetzen kann. Stimmung verbessert sich - XRP reagiert direkt Der XRP-Kurs zeigt erneut Stärke und arbeitet sich zurück in den Bereich um 1,40 US$. Die Bewegung steht im direkten Zusammenhang mit der veränderten Marktstimmung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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