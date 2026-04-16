Die NAGA Group-Aktie gehörte in den letzten Jahren zu den größten Nieten unter allen deutschen Aktien. Innerhalb von drei Jahren haben sich mehr als -90% des Börsenwerts des Online-Brokers in Luft aufgelöst. Aber diese Woche kennt die Aktie kein Halten mehr. Seit Montag hat sich der Kurs fast vervierfacht. Was ist da bloß los und was sollten Anleger jetzt tun? Plötzlich große KI-Fantasie Auslöser der gewaltigen Euphorie rund um die NAGA Group-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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