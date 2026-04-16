Die Gerresheimer-Aktei schießt am Donnerstagmorgen um +18% in die Höhe und notiert erstmals im April wieder über der Kursmarke von 20 €. Was steckt hinter der heutigen Kursexplosion des Spezialverpackungsherstellers und können Anleger nun wieder Hoffnung schöpfen? Luft verschafft Auslöser des heutigen Kurssprungs der Gerresheimer-Aktie ist die Nachricht, dass sich der Konzern mit seinen Kreditgeber auf eine Fristverlängerung für die Vorlage des Abschlusses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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