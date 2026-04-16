Der Börsengang von SpaceX gehört zu den meist erwarteten IPOs der vergangenen Jahre. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk könnte noch 2026 an die Nasdaq gehen - mit einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar und damit als größter Börsengang der Geschichte. Doch ein Blick auf die Historie großer IPOs zeigt: Die ersten Kurssprünge werden häufig von schwacher langfristiger Performance abgelöst. Eine Analyse der größten Börsengänge in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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