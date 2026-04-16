Mit einer neuen App will die Europäische Union den Jugendschutz im Netz auf ein neues Niveau heben. Die Lösung, die Ursula von der Leyen jetzt vorgestellt hat, soll Altersnachweise ermöglichen, ohne persönliche Daten offenzulegen. Die Europäische Union treibt den digitalen Jugendschutz weiter voran und plant offenbar die der Einführung einer eigenen Altersverifizierungs-App. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, liegt eine einsatzfähige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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