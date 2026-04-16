München (ots) -Ein ganzes Leben voller Erfahrungen, Entscheidungen und Wendepunkte - und dennoch bleiben viele dieser Geschichten oft unausgesprochen oder fragmentarisch festgehalten. Gerade erfolgreiche Frauen zwischen 50 und 95 Jahren, mit bewegten Lebenswegen, stehen irgendwann vor der Frage, wie sie ihr Wissen, ihre Erinnerungen und ihre persönliche Geschichte bewahren können. Viele wünschen sich, all dies in einer Autobiografie niederzuschreiben, doch wie gelingt es, die eigene Lebensgeschichte zu einem hochwertigen Buch zu formen?Frauen, die durch Höhen und Tiefen gegangen sind und sich etwas aufgebaut haben, blicken oft auf jahrzehntelange Lebenswerke zurück, treffen weitreichende Entscheidungen und sammeln Erfahrungen, die weit über das Alltägliche hinausgehen. Dennoch bleibt der Wunsch oft unerfüllt, all das in einer spannenden Erzählung, die andere Menschen inspiriert und begeistert, zu verewigen. Notizen, Dokumente, Fotos und Erinnerungen sind zwar vorhanden, doch der Weg zu einer vollständigen Autobiografie erscheint komplex und schwer greifbar. Genau hier setzt ein strukturierter, professionell begleiteter Prozess an, der nicht nur Ordnung schafft, sondern auch die Tränen, den Witz, den Schmerz, die Freude, die niederschmetternden, schönen und triumphalen Momente, all die Emotionen bewegter Jahrzehnte für andere erlebbar macht. "Wenn diese Geschichten nicht festgehalten werden, gehen nicht nur Erinnerungen verloren, oft verschwindet damit auch ein wertvoller Teil familiärer Identität und persönlicher Geschichte", erklärt Manuel Kröger."Eine Autobiografie zu schreiben erfordert einen klar strukturierten Prozess, der persönliche Gespräche, professionelle Aufbereitung und individuelle Begleitung miteinander verbindet. Dieser ermöglicht es, das Schreiben zu einem hochemotionalen Erlebnis werden zu lassen, in welchem die autobiografierte Frau das eigene Leben zum zweiten Mal lebt und in der Rückschau oft auch besser versteht", erläutert Manuel Kröger. Als Gründer der Kröger Writing GmbH und Initiator des Angebots "Meine Autobiografie" verbindet er fundiertes Wissen aus der Dramaturgie und Erzählstruktur mit langjähriger Erfahrung in der Schreibberatung. Bereits während seiner Studien der Theaterwissenschaft, die er von 2010 bis 2017 an der Ludwig-Maximilians-Universität München absolvierte, beschäftigte er sich intensiv mit dem Aufbau von Geschichten und narrativen Spannungsbögen. Die prägende Zusammenarbeit mit einer älteren Kundin zeigte ihm schließlich, welche tiefgreifende Bedeutung autobiografische Bücher für Familien haben können, und legte damit den Grundstein für ein Angebot, das Lebensgeschichten in Meisterwerke in Buchform verwandelt.Struktur statt Überforderung: Der erste Schritt zur eigenen Autobiografie"Viele Menschen verfügen über eine Fülle an Erinnerungen, wissen aber nicht, wie sie daraus ein Buch gestalten sollen, das die Leser fesselt und ihr Leben und ihre eigene Persönlichkeit in all den Facetten darstellt, die sie ausmachen", erklärt Manuel Kröger. Der Einstieg in ein Buchprojekt mit "Meine Autobiografie" ist daher bewusst einfach gestaltet. In einem etwa 15-minütigen Vorgespräch werden zunächst Motivation und Erwartungen geklärt sowie eine erste Einschätzung vorgenommen, ob und wie das Projekt umgesetzt werden kann. Nach dem Vorgespräch, in dem zunächst beidseitig eingeschätzt wird, ob eine Zusammenarbeit grundsätzlich passt, folgt ein ausführliches Konzeptgespräch von etwa 90 Minuten bis zu zwei Stunden, das mit Manuel Kröger persönlich entweder online oder nach Wunsch auch vor Ort bei der Interessentin stattfindet. Erst in diesem Rahmen wird die Entscheidung für eine Zusammenarbeit getroffen. Neben einem ersten Überblick über zentrale Lebensstationen werden mögliche Kapitel und thematische Schwerpunkte entwickelt sowie die Rahmenbedingungen geklärt, darunter der Erzählstil, der geplante Seitenumfang, die Auflage und die Einbindung von Bildern oder Dokumenten. Dabei wird bewusst darauf geachtet, dass die Interessentin und Manuel Kröger miteinander harmonieren, um einen intensiven, freudvollen Prozess und ein Werk von höchster Qualität zu ermöglichen."Das Konzeptgespräch ist für mich der Moment, in dem ich verstehe, welche Geschichte wirklich erzählt werden will. Es geht nicht nur um die äußeren Ereignisse, sondern darum, was dahintersteckt und was diese Frau ausmacht", erläutert Manuel Kröger. Bereits in dieser frühen Phase werden Inhalte aufgezeichnet und bilden die Grundlage für die weitere Ausarbeitung.Erinnerungen im Dialog lebendig machenIm Anschluss an die Konzeptphase beginnt die eigentliche Projektarbeit: In regelmäßigen Interviews, die sich über mehrere Tage, Wochen oder Monate erstrecken, erzählt die Kundin ihre Lebensgeschichte. "Die tiefsten und authentischsten Geschichten entstehen im persönlichen Gespräch", betont Manuel Kröger. Die Gespräche dauern darum jeweils ein bis drei, manchmal auch vier Stunden und folgen einer klaren Struktur entlang der verschiedenen Lebensphasen - von der Kindheit über die Jugend und das Erwachsenenleben bis in die Gegenwart. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass keine wichtigen Erinnerungen verloren gehen. Wichtig ist hierbei das ehrliche Interesse von Manuel Kröger an den Lebensgeschichten der Frauen. Es gibt für ihn nichts Spannenderes, als diesen Geschichten zuzuhören, im Dialog immer tiefer in die Erzählungen einzusteigen, von ihnen zu lernen, durch sie die Essenz der Gesprächspartnerin herauszuarbeiten und sie dann zu einer meisterhaften Erzählung zu verarbeiten."Manche Erlebnisse sind allerdings so tief vergraben, dass sie im normalen Gespräch nicht auftauchen, dabei sind es oft genau diese Momente, die eine Lebensgeschichte erst verstehen lassen. Denn alles in einem Leben passiert aus bestimmten Gründen und diese Einflüsse und Zusammenhänge werden sichtbar, wenn man sich auf eine tiefere Ebene begibt", erklärt Manuel Kröger. Für solche Fälle besteht auf Wunsch die Möglichkeit, eine Heilpraktikerin einzubeziehen, die mithilfe professioneller Hypnose dabei unterstützt, auch schwer zugängliche Erinnerungen wieder bewusst zu machen. Wichtig dabei: Die Hypnose erfolgt ausschließlich auf ausdrücklichen Wunsch der Klientin und nach einer intensiven Beratung durch die Heilpraktikerin selbst. Die Praxis zeigt: Etwa 10 bis 20 Prozent der Frauen nehmen dieses Angebot an. Dabei wird mit größter Professionalität, Vorsicht und Sorgfalt vorgegangen.Das im Rahmen der Interviews gesammelte Material wird transkribiert und umfasst in der Regel zwischen 200 und 500 Seiten. Auf dieser Basis sichtet Manuel Kröger die Inhalte, identifiziert die relevanten Lebensereignisse und entwickelt eine passende Kapitelstruktur. Ergänzend können auch Gespräche mit Wegbegleitern sowie persönliche Materialien wie Fotos, Bilder, Gedichte oder Dokumente in das Buch integriert werden. "Die Interviews sind das Herzstück des gesamten Prozesses. Erst wenn ich wirklich zuhöre und nachfrage, kommen die Geschichten ans Licht, die eine Biografie lebendig machen, durch welche die Leser die autobiografierte Person kennenlernen, sehen und verstehen. Denn es geht bei einer Biografie immer um die Person, nicht um eine chronologische Aneinanderreihung von Ereignissen", betont Manuel Kröger von "Meine Autobiografie".Abgesehen von der Transkription kommt im gesamten weiteren Prozess bewusst keine künstliche Intelligenz zum Einsatz. Strukturentwicklung, Texterstellung, Lektorat, Layout und Design erfolgen vollständig in Handarbeit. Dieser konsequent KI-freie Ansatz steht für höchste Qualität und Individualität: Die entstehenden Autobiografien sind keine schnell produzierten Massenprodukte, sondern sorgfältig entwickelte Werke, bei denen der Prozess selbst Teil des Ergebnisses ist - als persönliches Erlebnis und als Ausdruck handwerklicher Präzision auf höchstem Niveau. Um sich ganz auf die einzelnen Biografien konzentrieren zu können, nimmt er nur einige wenige Projekte im Jahr an. Manche Interessentinnen muss er daher auch auf eine Warteliste setzen.Mit "Meine Autobiografie" Schritt für Schritt zur LebensgeschichteAuf Basis der Interviewinhalte entstehen anschließend die einzelnen Kapitel des Buches. Dabei steht die enge Abstimmung mit der Kundin im Mittelpunkt: Kapitel und Textabschnitte werden zur Durchsicht zugesandt, Erinnerungen ergänzt, Details präzisiert und zusätzliche Materialien wie Fotos oder Dokumente integriert. "Mir ist es wichtig, dass das Buch am Ende wirklich die Stimme der Frau trägt, mit der ich es geschrieben habe - nicht meine. Meine Aufgabe ist es, ihre Geschichte so zu erzählen, wie sie selbst es tun würde", betont Manuel Kröger. Er sucht dabei vor allem nach den Menschen, Ereignissen, Umständen und Entscheidungen, welche die Frau besonders geprägt haben, um damit den roten Faden durch ihre Lebensgeschichte zu spannen.Im nächsten Schritt folgt die gemeinsame inhaltliche Überprüfung der ersten vollständigen Fassung. Formulierungen werden angepasst, fehlende Informationen ergänzt und sensible Inhalte im Hinblick auf Persönlichkeitsrechte Dritter geprüft sowie bei Bedarf verändert oder entfernt. Die sprachliche Ausarbeitung orientiert sich möglichst an der individuellen Ausdrucksweise der jeweiligen Person - außer es wurde etwas Anderes vereinbart - und wird durch ergänzende Recherchen zu historischen oder zeitgeschichtlichen Hintergründen erweitert. Zusätzlich werden die Texte durch Lektoren aus Manuel Krögers Team und optional durch Testleser aus dem persönlichen Umfeld der Klientin geprüft.Letzte Schritte bis zur VeröffentlichungVor dem Druck durchläuft das Manuskript, das je nach Wunsch der Klientin am Ende 100 bis 450 Seiten umfasst, ein professionelles, sprachliches Lektorat durch zwei erfahrene Lektorinnen aus dem Team von Manuel Kröger, die Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, Ausdruck und Verständlichkeit prüfen. Anschließend gestaltet ein Designer das Buchlayout und entwickelt ein individuelles Cover, bevor die finalen Druckdateien vorbereitet werden. Auch bei der Auswahl einer geeigneten Druckerei steht Manuel Kröger seinen Kundinnen beratend zur Seite. Häufig wird dabei auf Druckereien im Ausland zurückgegriffen, da sich dort die Produktionskosten deutlich reduzieren lassen und größere Auflagen wirtschaftlicher realisierbar sind.Autobiografien bekannter Persönlichkeiten oder mit besonders außergewöhnlichen oder gesellschaftlich sehr aktuellen Geschichten können auch nach Wunsch bei Verlagen vorgestellt werden, um die Geschichte über diesen Weg veröffentlichen zu lassen. Hier begleiten wir ebenfalls, um mit unserer Expertise und unserem Netzwerk die Chance zu maximieren, von einem renommierten Verlag veröffentlicht zu werden. Sämtliche Rechte an Texten und Materialien verbleiben bei der Kundin. Selbstverständlich werden alle Daten vertraulich behandelt. Auf Wunsch kann die Veröffentlichung durch ein Launch-Event begleitet werden, bei dem Familie, Freunde und auch gerne Geschäftspartner zusammenkommen.Ein Werk mit bleibender Wirkung"Die Arbeit an einer Biografie zeigt, welche Bedeutung Erinnerungen für Familien haben können", beschreibt Manuel Kröger einen entscheidenden Wendepunkt seiner Tätigkeit. Auslöser für die Entwicklung seines Angebots war die intensive Zusammenarbeit mit Frau Riemer, die zu Beginn der Zusammenarbeit etwa 88 Jahre alt war. Über viele Jahre hinweg hatte sie Erinnerungen, Fotos und Dokumente gesammelt. In ihrer Wohnung hing sogar ein großer Zeitstrahl, auf dem die wichtigsten Stationen ihres Lebens festgehalten waren. Ab einem bestimmten Punkt aber kam sie nicht mehr weiter. Sie wusste nicht, wie sie die ganzen Materialien zu einem spannenden Buch zusammenbringen sollte. In regelmäßigen Treffen im Haus der Dame in München-Trudering arbeiteten sie und Manuel Kröger zwischen 2017 und 2019 diese Erinnerungen Schritt für Schritt auf, führten Gespräche und zeichneten diese auf. Über einen Zeitraum von rund zwei Jahren entstand so aus einzelnen Fragmenten ein zusammenhängendes Buch.Die erste gedruckte Version der Biografie wurde pünktlich zum 90. Geburtstag von Frau Riemer fertiggestellt. Mittlerweile hat Manuel Kröger seine Prozesse effizienter gestaltet, sodass er eine Biografie in 4 bis 12 Monaten fertigstellen kann. Nach diesem Projekt fokussierte er sich darauf, seine Schreibberatung aufzubauen. Als Manuel Kröger dann aber im November 2024 auf der Trauerfeier für Frau Riemer erlebte, wie Passagen aus dem Buch vorgelesen wurden und welche Bedeutung es für die Familie und Freunde hatte, wurde ihm klar, welche emotionale Bedeutung die Lebensgeschichte der biografierten Person für Angehörige und ihren Bekanntenkreis darstellt. Diese Erfahrung prägte die Ausrichtung seiner Arbeit nachhaltig und führte zur Entscheidung, autobiografisches Schreiben als eigenständiges Angebot aufzubauen. Genau dies setzte er im Mai 2025 unter dem Namen "Meine Autobiografie" als eigenständige Marke innerhalb der Kröger Writing GmbH in die Tat um. Seither begleitet Manuel Kröger seine Kundinnen mit der klaren Mission, bedeutende Lebensgeschichten vor dem Vergessen zu bewahren und ihnen die Form und Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen.Sie möchten Ihre Lebensgeschichte in einem Buch festhalten? Lassen Sie Ihre Erinnerungen und Erfahrungen lebendig werden - für Familie, Freunde oder ein breiteres Publikum. Melden Sie sich jetzt bei Manuel Kröger von "Meine Autobiografie" (https://meine-autobiografie.de/) und besprechen Sie mit ihm, ob und wann Sie gemeinsam Ihr persönliches Buchprojekt starten können!Pressekontakt:"Meine Autobiografie", eine Marke der Kröger Writing GmbHGeschäftsführer: Manuel KrögerE-Mail: kontakt@meine-autobiografie.deWebsite: meine-autobiografie.deOriginal-Content von: "Meine Autobiografie", eine Marke der Kröger Writing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182369/6256682