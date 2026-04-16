Im Bann des Ölpreises
Die Kapitalmärkte stehen derzeit weiterhin im Bann des Ölpreises. Die derzeit starken Ausschläge sind natürlich getrieben von den geopolitischen Spannungen um den Iran und einer insgesamt fragilen globalen Konjunktur. Der Ölpreis fungiert dabei nicht nur als Indikator für wirtschaftliche Erwartungen, sondern zunehmend auch als Verstärker bestehender Unsicherheiten. Steigende Energiepreise nähren Inflationssorgen, beeinflussen Zinserwartungen und wirken sich unmittelbar auf Investitions-Entscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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