Laut einer Bafin-Analyse steigt die Relevanz von Cyberversicherungen und der Markt wächst weiterhin, aber nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Insbesondere im übernommenen Geschäft gingen die gebuchten Bruttobeiträge im Jahr 2024 sogar zurück. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat zum dritten Mal Versicherer zu Cyberversicherungen befragt. Aufgrund der zentralen Rolle dieser Sparte für die wirtschaftliche Resilienz gegenüber Cyberangriffen, des wachsenden Marktvolumens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact