Hannover (ots) -Volle Auftragsbücher, stabile Abläufe, zufriedene Stammkunden - auf den ersten Blick läuft es rund. Doch immer mehr Handwerksbetriebe geraten unbemerkt in einen Preiskampf, den sie gar nicht führen wollen. Neuanfragen kommen über Vergleichsportale, Margen schrumpfen, Planbarkeit fehlt. Woran liegt das - und wie lässt sich das Ruder noch herumreißen?Auf den ersten Blick scheint im Handwerk vieles zu funktionieren: Die Auftragslage ist gut, die Abläufe sind eingespielt und es mangelt nicht an Arbeit. Doch hinter dieser scheinbaren Stabilität verbirgt sich eine Entwicklung, die für viele Betriebe zur echten Herausforderung wird. Ein Großteil der Anfragen betrifft kleinere Leistungen mit geringer Marge, während lukrative Projekte oft an die Konkurrenz gehen. Gleichzeitig informieren sich Kunden intensiver denn je, vergleichen Preise und prüfen Anbieter über verschiedene digitale Kanäle. Dadurch entsteht ein zunehmender Wettbewerb. "Wenn Handwerksbetriebe ihre Sichtbarkeit nicht gezielt steuern, geraten sie automatisch in einen Wettbewerb über den Preis und verlieren dabei langfristig an Profitabilität", warnt Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&M."Der effektivste Weg aus diesem Kreislauf ist eine klare, regionale Positionierung mit gezielter Sichtbarkeit auf den richtigen Kanälen", erklärt Alexander Thieme. Genau hier setzt die A&M an: Gemeinsam mit seinem Team unterstützt Alexander Thieme Handwerksbetriebe dabei, ihre Präsenz strategisch auszubauen und sich als erste Wahl in ihrer Region zu etablieren. Durch die Zusammenarbeit mit mehreren hundert Handwerksbetrieben kennt das Unternehmen die typischen Herausforderungen genau und hat praxiserprobte Lösungen entwickelt. Ziel ist es, nicht nur mehr Anfragen zu generieren, sondern vor allem die richtigen Kunden zu erreichen und langfristig planbare Strukturen zu schaffen.Alexander Thieme: Warum regionale Sichtbarkeit über den Erfolg entscheidetDie Kundengewinnung im Handwerk hat sich grundlegend verändert. Während früher Empfehlungen ausreichten, beginnt die Suche heute fast immer online. Interessenten vergleichen Anbieter, prüfen deren Auftritt und entscheiden erst nach mehreren Eindrücken. Wer in diesem Prozess nicht sichtbar ist, wird oft gar nicht berücksichtigt. "Sichtbarkeit ist heute ein entscheidender Vertrauensfaktor. Wer mehrfach gefunden wird, gilt automatisch als relevanter Anbieter", betont Alexander Thieme von der A&M.Dabei zählt nicht der einzelne Kontakt, sondern das Gesamtbild. Wird ein Betrieb über verschiedene Kanäle hinweg wahrgenommen, etwa über Suchmaschinen, soziale Netzwerke oder Referenzprojekte, entsteht ein klarer Eindruck von Professionalität und Verlässlichkeit. Besonders wirkungsvoll ist diese Präsenz im regionalen Kontext: Wer genau dann sichtbar ist, wenn nach Leistungen vor Ort gesucht wird, wirkt automatisch passend. Fehlt diese Präsenz allerdings, zeigen sich schnell die Folgen: Anfragen sind unspezifisch, der Preisdruck steigt und lukrative Projekte bleiben aus. Gleichzeitig fehlt die Planbarkeit, da weder Menge noch Qualität der Anfragen gesteuert werden können.Eine kontinuierliche und gezielte Sichtbarkeit sorgt dagegen für Orientierung. Interessenten gewinnen Vertrauen, ordnen den Betrieb klar ein und treffen ihre Entscheidung zunehmend zugunsten des Anbieters, der präsent ist.Der Weg zur planbaren KundengewinnungUm gezielt Kunden zu gewinnen, braucht es ein strukturiertes und durchdachtes Vorgehen. Einzelne Maßnahmen, wie eine Anzeige oder ein Social-Media-Beitrag, können zwar kurzfristig Wirkung zeigen, greifen jedoch oft zu kurz, wenn sie nicht in ein übergeordnetes Konzept eingebettet sind. Entscheidend ist ein System, das alle Schritte sinnvoll miteinander verbindet und aufeinander abstimmt. Nur so entsteht ein klarer Prozess, der nicht nur für mehr Anfragen sorgt, sondern auch deren Qualität gezielt beeinflusst.Sichtbarkeit allein reicht jedoch nicht aus. Erst wenn sie die passenden Menschen erreicht, wird daraus ein verlässlicher Hebel für nachhaltiges Wachstum. Denn nur wer die richtigen Zielgruppen anspricht, kann dauerhaft profitable Aufträge gewinnen. Am Anfang steht daher die klare Definition der Zielgruppe. Mithilfe datenbasierter Analysen lässt sich bestimmen, welche potenziellen Kunden tatsächlich Interesse an hochwertigen Leistungen haben. Darauf aufbauend werden Maßnahmen gezielt im regionalen Umfeld ausgespielt, sodass Streuverluste vermieden werden.Doch auch damit ist es nicht getan: Selbst die beste Zielgruppenansprache entfaltet ihre volle Wirkung erst dann, wenn sie durch eine kontinuierliche Präsenz unterstützt wird. Deshalb ist es entscheidend, parallel auf mehreren Kanälen sichtbar zu sein. Nur so entsteht die notwendige Wiedererkennung, die Vertrauen aufbaut und den Betrieb im Entscheidungsprozess Schritt für Schritt nach vorne bringt.Qualität statt Masse: Mit der A&M zu lukrativen ProjektenEin wesentlicher Erfolgsfaktor liegt außerdem in der Qualität der Anfragen. Schließlich reagieren viele Betriebe nach wie vor auf jede Anfrage, unabhängig davon, ob sie wirtschaftlich sinnvoll ist. Das kostet Zeit, belastet das Team und führt zu Gesprächen, die selten in einem Auftrag enden. Damit werden nicht nur wertvolle Ressourcen gebunden, der Betrieb riskiert zudem, lukrative Projekte zu verpassen. Umso wichtiger ist es, hier bewusst anders vorzugehen. Statt jede Anfrage ungeprüft zu bearbeiten, braucht es einen klaren Auswahlprozess. Eine gezielte Vorqualifikation stellt sicher, dass nur passende Interessenten in den weiteren Prozess gelangen. Dabei sollten Kriterien wie die Zahlungsfähigkeit, der konkrete Bedarf und die Entscheidungsbereitschaft potenzieller Kunden konkret einbezogen werden.Die A&M Unternehmerberatung übernimmt die telefonische Vorqualifikation für ihre Partnerbetriebe und prüft genau diese Kriterien, bevor ein Interessent an den Betrieb weitergeleitet wird. Der Effekt ist spürbar: Der Zeitaufwand für ungeeignete Anfragen sinkt, die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Abschlüsse steigt. "Eine kontinuierliche Pipeline an qualifizierten Anfragen ist die Grundlage für planbare Umsätze und eine stabile Auslastung. Wer nur auf eingehende Anfragen reagiert, ohne sie zu filtern, überlässt seine Auslastung dem Zufall", erklärt Alexander Thieme. Wer diesen Schritt konsequent umsetzt, gewinnt nicht nur bessere Kunden - er schafft auch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum.Vom Anbieter zur ersten Wahl in der RegionGreifen alle Maßnahmen konsequent ineinander, verändert sich die Marktposition eines Betriebs spürbar. Statt nur eine von vielen Optionen zu sein, entwickelt sich das Unternehmen zunehmend zu einem festen Ansprechpartner in der Region. Dieser Wandel entsteht nicht zufällig, sondern ist das Ergebnis eines klaren Zusammenspiels: Sichtbarkeit sorgt für Aufmerksamkeit, die richtige Zielgruppenansprache bringt passende Interessenten, und die gezielte Auswahl der Anfragen führt zu besseren Projekten. In der Summe entsteht so eine stabile Auslastung, die gleichzeitig planbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.Gleichzeitig wächst auch der unternehmerische Spielraum. Betriebe können sich stärker auf profitable Projekte konzentrieren, Ressourcen gezielter einsetzen und ihre Entwicklung aktiv steuern. "So wird aus reaktiver Auftragsannahme ein steuerbares Wachstum und aus einem Handwerksbetrieb ein gefragter Anbieter, der langfristig erfolgreich am Markt besteht", fasst Alexander Thieme zusammen. Wer diesen Weg geht, muss ihn nicht alleine gehen: Die Experten der A&M begleiten Handwerksbetriebe Schritt für Schritt dabei, sich in ihrer Region als erste Wahl zu etablieren - mit Maßnahmen, die wirklich wirken, und einem System, das dauerhaft funktioniert. Der Abgrund aus Preiskampf, schwankenden Umsätzen und fehlender Planbarkeit lässt sich überwinden - mit der richtigen Strategie und dem richtigen Partner an der Seite.Sie wollen Ihren Handwerksbetrieb profitabel skalieren und sich als regionale Größe positionieren? Dann melden Sie sich jetzt bei der A&M Unternehmerberatung GmbH (https://www.am-beratung.de) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHE-Mail: kontakt@am-beratung.deWebsite: https://www.am-beratung.deRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/6256703