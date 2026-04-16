"Die Technologie bei konventionellen Fahrzeugen war deutlich einfacher als beim Elektrobus - und auch die beherrschen wir". Mit diesem Selbstbewusstsein blickt Hendryk Münster, Fachbereichsleiter bei der Hamburger Hochbahn, auf ein Jahrzehnt Pionierarbeit in der Elektrifizierung des Hamburger Stadtbusverkehrs zurück. Die Bilanz der Hansestadt, die oft als Musterschülerin der Branche gilt, kann sich sehen lassen: Von den aktuell rund 1.200 Stadtbussen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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