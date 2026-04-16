Hamburg (ots) -"Teams, in denen unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen zusammenkommen, erhöhen nachweislich die Qualität von Entscheidungen: Sie bewerten Risiken präziser, identifizieren blinde Flecken früher und tendieren weniger zu einseitigen Lösungswegen", sagt Anahita Thoms dem DUP UNTERNEHMERIN-Magazin.Thoms, Partnerin und Beiratsvorsitzende von Baker McKenzie Deutschland, ist eine von 50 Frauen aus Wirtschaft, Technologien und Gesellschaft, die mit klugen Ideen, innovativer Führung und engagiertem Gestaltungswillen Deutschlands Weg in die Zukunft prägen und von einer vierköpfigen Jury dafür ausgezeichnet wurden.Wie schon im Vorjahr setzt das DUP UNTERNEHMERIN-Magazin, das am 17. April 2025 am Kiosk erscheint und am kommenden Wochenende zudem der Süddeutschen Zeitung sowie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beiliegt, mit der Ehrung "Top 50 Frauen für Deutschlands Zukunft" (https://www.dup-magazin.de/management/top-50-frauen-fuer-deutschlands-zukunft) ein deutliches Zeichen, dass weibliche Führung sichtbarer werden muss. Für die Ausgabe 2/26 (Mai-Juni) hat sich DUP UNTERNEHMER deshalb in DUP UNTERNEHMERIN umbenannt. Damit macht das Wirtschaftsmagazin auf die weiterhin bestehende Unterpräsentation von Frauen in Vorständen und auf politischen Entscheidungsebenen aufmerksam. Die Würdigung wird als Impuls für mehr Vielfalt, neue Perspektiven und gelebte Role-Models in Unternehmen und Institutionen verstanden.Eine paritätisch besetzte Jury aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft mit Evelyne de Gruyter (Geschäftsführerin VdU), Dr. Iréne Kilubi (Unternehmensberaterin), Christian Dürr (Bundesvorsitzender der FDP) und Professor Dr. Jochen A. Werner (Gesundheitsunternehmer) hat gemeinsam mit der DUP-Redaktion die führenden Frauen aus Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Technologie, Unternehmertum, Forschung, Management und Medien ausgewählt.Im Rahmen des diesjährigen BIG BANG KI FESTIVALS, das der herausgebende Verlag des Magazins DUP UNTERNEHMERIN veranstaltet, erhalten die "Top 50 Frauen für Deutschlands Zukunft" am 16. und 17. September 2026 in der "Station Berlin", die Möglichkeit, sich mit der die Jury, ausgewählten Entscheiderinnen und Entscheidern sowie Partnerinnen intensiv auszutauschen.Pressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@jdb.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/6256746