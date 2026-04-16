Die Zahlen des weltweit führenden Chipausrüsters ASML stießen auf ein gemischtes Echo. Doch die Analysten der Deutschen Bank haben sie offenbar überzeugt: Sie gaben am Donnerstag ein neues Kursziel heraus. BÖRSE ONLINE-Leser liegen ohnehin weit im Plus. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1.500 auf 1.600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Damit liegt das neue Kursziel gut 25 Prozent über dem aktuellen Kurs vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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