© Foto: Peter Dejong/AP/dpa/dpa-BildfunkZwar ist im März die Kerninflation leicht gesunken im Euro-Raum: Erwartungsgemäß zog die Teuerung aber aufgrund der hohen Energiepreise massiv an. Wie wird jetzt die EZB auf dieses Szenario reagieren?Es war zu erwarten: Die Inflation zieht an durch die erhöhten Energiekosten. Wie Eurostat am Donnerstag berichtet, liegt die jährliche Inflationsrate im Euroraum im März 2026 bei 2,6 Prozent, nach 1,9 Prozent im Februar. Im Vorjahr betrug sie 2,2 Prozent. Nach Angaben von Eurostat wurden die niedrigsten jährlichen Inflationsraten in Dänemark (1,0 Prozent), Tschechien, Zypern und Schweden (jeweils 1,5 Prozent) verzeichnet. Die höchsten jährlichen Inflationsraten wurden in Rumänien (9 …Den vollständigen Artikel lesen
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