© Foto: DALLE (KI-Bild)Der Iran-Krieg und die Kerosinpreisexplosion belastet vor allem Billig-Flieger wie EasyJet. Die Aktie bricht am Donnerstag nach der Bekanntgabe eines schwachen Buchungsausblicks ein. Die Details.Die Aktien von EasyJet sind am Donnerstag zeitweise um fast neun Prozent gefallen, nachdem der europäische Billigflieger auf die drängenden geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen hingewiesen hatte. Der Iran-Krieg und die steigenden Kerosinpreise belasten die Fluggesellschaft schwer. Steigende Kosten und geopolitische Unsicherheit Laut EasyJet summierten sich die zusätzlichen Kosten durch die gestiegenen Kerosinpreise allein im März auf rund 25 Millionen britische Pfund (34 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
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