Deutschlands größte Fluglinie feiert ihren 100. Geburtstag. Privatpilot und Bundeskanzler Friedrich Merz schaute zum Gratulieren beim Festakt in Frankfurt vorbei und verkündete, weniger Fliegen sei keine Option für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Doch inmitten von sich abwechselnden Streiks bei Piloten und Kabinenpersonal, Hunderten gestrichenen Flügen und geopolitischen Herausforderungen mag bei Investoren nicht so recht Partylaune aufkommen. In diesem Jahr hat die MDAX-Aktie etwa sieben Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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