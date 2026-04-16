Die südkoreanische Regierung will ein neues Scoring-System für die Förderung von Elektroautos einführen. Dieses soll offenkundig die heimische Industrie stärken, denn ausländische Automobilhersteller ohne Forschungseinrichtungen oder Produktionsstätten in Südkorea werden es schwer haben, die notwendigen Punkte zu erreichen. Dass Südkorea die heimische Fahrzeugindustrie mit einer Änderung seiner Förderprogramme stärken will, hatten Anfang des Monats ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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