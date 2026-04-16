© Foto: OpenAIPetronas sichert trotz globaler Energiekrise Malaysias Treibstoffversorgung bis Juni. Die Aktie springt über 18 Prozent ins Plus.Der malaysische Staatsenergiekonzern Petronas erklärte laut einem Bericht von Reuters vom Mittwoch, die Treibstoffversorgung an allen Tankstellen sei bis Ende Juni gesichert. Petronas teilte dies mit, obwohl das Unternehmen seine Lieferkette angesichts der globalen Energiemarktstörungen infolge des Iran-Kriegs weiterhin bearbeite. Wie das Öl- und Gasunternehmen erklärte, arbeite es aktiv daran, ausreichende Lagerbestände in seinem gesamten Netzwerk sicherzustellen. Berichten zufolge deckt die Einzelhandelssparte Petronas Dagangan rund die Hälfte des malaysischen …Den vollständigen Artikel lesen
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