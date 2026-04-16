Puffy Summer ist mehr als eine Saison. Es ist die Essenz von Moncler, die für leichtere, hellere Tage im Freien weiterentwickelt wurde, eindrucksvoll präsentiert in einer globalen Kampagne mit Jamie Dornan.

Moncler Collection schwebt in den Puffy Summer, mit einer Neukonzeption des charakteristischen Pufferstils der Marke für leichtere, hellere Tage im Freien. Das neue Konzept zeigt sich in einer Übergangsgarderobe für wechselhaftes Wetter: weich, figurbetont, farbenfroh und perfekt gepuffert präsentiert in einer verspielten neuen Kampagne mit Jamie Dornan.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260410565843/de/

MONCLER COLLECTION SUMMER 2026_HAVE A PUFFY SUMMER_JAMIE DORNAN

Angetrieben von dem Wunsch, die Identität von Moncler in die hellen Sommertage mitzunehmen, wird die charakteristische Puffiness durch ein raffiniertes, lebendiges System aus leichten Lagen neu interpretiert ein Ausdruck der anhaltenden Expertise der Marke, wenn es darum geht, Bequemlichkeit und Schutz zu vereinen.

Die begleitende Kampagne, die den sommerlichen Lifestyle von Moncler Collection zum Leben erweckt, nimmt die enge Verbindung der Marke zu mehrlagigen Outdoor-Looks auf und zeigt sie durch das fröhliche Prisma des Puffy Summer. Schauspieler Jamie Dornan, der für seine außergewöhnliche Performance in Belfast und The Fall bekannt ist, bereichert durch entspannten Charme und müheloses Charisma. Begleitet von skurrilen Tierskulpturen präsentiert er raffinierte und dennoch unbeschwerte Stücke aus der neuen Kollektion.

"Das bekannte Konzept von Moncler in den Sommer zu bringen hat einen wirklich interessanten Aspekt. Man hat immer noch dieses Gefühl von Wärme und Weichheit, aber auf eine leichtere und entspanntere Art. Die ganze Kampagne sprüht förmlich vor Freude und Verspieltheit." Jamie Dornan

Die Kampagne, die durch die charakteristische Puffiness von Moncler und sein Lagenkonzept inspiriert ist wenn auch neu konzipiert für den Sommer -, zeigt eine Reihe verspielter Tierskulpturen, die wie Aufblasfiguren wirken und von Set-Designer Andy Hillman und seinem Team kreiert wurden. Ein Oktopus, ein Wal, ein Hummer, ein Seepferdchen, eine Krabbe und ein Flamingo in Farbtönen, die perfekt zu der Kollektion passen. Die vertrauten Meereskreaturen verkörpern das Sommer-Feeling: mutig, lebhaft und wunderbar "puffy".

DIE SOMMER-KOLLEKTION 2026

Bei Sommer denkt man vielleicht nicht unbedingt an eine Marke, die Mode für kühleres Wetter designt. Doch 2026 tut sich das Lagenkonzept von Moncler Collection mit der ultimativen Puffy Summer-Garderobe hervor.

Der Dresscode ist elegante Leichtigkeit: weiche, mehrdimensionale, federleichte Oberbekleidung wird mit perfektionierten Lagen gepaart sorgfältig zusammengestellt für ein kreatives, fließendes und dennoch bewusstes Styling mit verspielter Grundhaltung und neuer Perspektive auf Farbe wo auch immer dich der dynamische Puffy Summer hinführt.

DAMEN

Das Sortiment ist frisch und weiblich: Pastellrosa, Orange, Waldgrün und frische neutrale Farben mit klassischen Sommermotiven Streifen, Gingham-Karos und tropische Blüten. Die äußeren Lagen werden durch ausgesuchte Details aufgewertet, von schicken Schleifenverschlüssen und quadratischen Netzfächern bis hin zu raffbaren Schnürtaillen und dekorativem, von Orchideen inspiriertem Blumendruck.

Bei den mittleren Kleidungslagen tun sich leichte Shell-Jacken aus gewaschenem Nylon und Parka hervor, neben gesteppten Shirtjacken mit Blumenmotiven. Die sportliche Seite zeigt sich in Nylonkapuzen und Kordelstoppern. Als Basislagen sind Button-Down-Poloshirts mit klassischem Streifenmuster, ein Playsuit mit Karomuster und Schleifenband, luftige Kleider und bedruckte Shorts in Pastellfarben zu finden, die Komfort mit Raffinesse kombinieren.

HERREN

Lässige und dennoch elegante Lagen-Looks bestechen in Scharlachrot, Sonnengelb, Himmelblau, kräftigem Burgunderrot und hellen neutralen Farben. Die Saison wird durch leichte Stoffe bestimmt federleichtes Nylon, lockeres Denim, Chambray mit Nylonanteil und kühles Baumwoll-Popeline.

Für den Übergang bieten leichte Daunenwesten, Windjacken, Feldjacken und Kapuzenshirtjacken leichten Schutz. Basisstücke erweitern die Styling-Möglichkeiten: Shorts, lockere Hosen, Bowling-Shirts im Retro-Stil, gestreifte Polohemden und bedruckte T-Shirts. Gehäkelte oder gestreifte Popeline-Bucket-Hats und lebendige Strickmützen runden den Lagen-Look ab.

Die Moncler-Sommerkollektion 2026 ist jetzt in ausgewählten Moncler-Stores und auf moncler.com erhältlich.

Weitere Informationen zu Puffy Summer von Moncler finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260410565843/de/

Contacts:

monclerpress@moncler.com