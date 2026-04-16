Diese beliebte deutsche Dividendenaktie mit über 7 Prozent Ausschüttungsrendite ist zuletzt im Kurs deutlich unter Druck geraten. Doch jetzt hat das Management neue IPO-Pläne. Können dafür sorgen, dass es wieder nach oben geht? Die Aktie von Freenet hat zuletzt keine gute Performance geliefert und auf Sicht eines Jahres 22 Prozent im Kurs verloren. Dennoch halten viele Investoren an der Dividendenaktie mit einer aktuellen Rendite von 7 Prozent fest. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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