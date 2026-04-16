Der Nasdaq und der S&P 500 erreichen neue Rekordhöhen - beflügelt von starken Unternehmensgewinnen und Hoffnungen auf Fortschritte bei den USA-Iran-Verhandlungen. Doch was bedeutet das für den Markt? Der Nasdaq markierte zum ersten Mal seit dem 29. Oktober ein neues Rekordhoch. Die Anleger fanden diese Woche Unterstützung durch die Aussicht, dass Washington und Teheran möglicherweise an den Verhandlungstisch zurückkehren könnten, um den Krieg zu beenden, der die globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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