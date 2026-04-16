Erweiterungen für den Chrome-Browser wirken auf den ersten Blick harmlos und praktisch. Ein Sicherheitsforschungsteam fand allerdings heraus, dass dahinter nicht selten kriminelle Absichten stehen. Browser-Erweiterungen sind beliebt, weil sie nützliche Zusatzfunktionen wie Werbeblocker, Passwort-Manager oder Übersetzungstools bieten. Dadurch lassen sich Produktivität und Komfort ganz einfach steigern. Auch für Google Chrome ist eine Vielzahl solcher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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