Kaufen direkt aus dem Social-Media-Feed heraus könnte in Zukunft noch wichtiger werden als bisher. Ebay nutzt die Reichweite von Meta, um diesen Trend insbesondere bei Facebook aktiv mitzugestalten. Ebay geht eine neue Partnerschaft mit Meta ein und wird Beta-Partner für die neuen Facebook Affiliate Partnerships. Damit können Creator:innen künftig Ebay-Produkte nativ in ihren Facebook-Posts, Reels und Beiträgen integrieren - ohne Umwege über Links ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n