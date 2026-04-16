© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoDie nächste KI-Welle könnte einem Cybersecurity-Anbieter kräftigen Rückenwind geben. Analysten sehen deutliches Kurspotenzial - und neue Märkte.Die Investmentbank Raymond James hebt laut CNBC die Aktie von Okta hoch und sieht erhebliches Potenzial durch den Aufstieg sogenannter agentischer Künstlicher Intelligenz. Diese Systeme übernehmen eigenständig Aufgaben und könnten die Nachfrage nach digitalen Identitätslösungen stark erhöhen. Analyst Adam Tindle erklärt: "KI beginnt in Unternehmensanwendungen den Übergang von der Experimentier- zur Produktionsphase." Dadurch entstehe ein neuer Bedarf. "Agenten, die bisher auf die Identitätssicherheit durch Menschen angewiesen waren, benötigen nun …Den vollständigen Artikel lesen
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