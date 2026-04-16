Die fusionierte Helvetia Baloise Gruppe will ihre neue Konzernstrategie auf drei Säulen basieren. Was bedeutet das für den deutschen Maklermarkt? Und wie möchte das Unternehmen in Zukunft die Zusammenarbeit mit Maklern ausgestalten? Die Helvetia Baloise Gruppe hat ihre neue Konzernstrategie vorgestellt. Durch die Fusion von Helvetia und Baloise ist die Helvetia Baloise Gruppe laut eigenen Angaben eines der großen europäischen Versicherungsunternehmen mit einem Prämienvolumen von rund 20 Mrd. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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