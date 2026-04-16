Datum der Anmeldung:
13.04.2026
Aktenzeichen:
B3-53/26
Unternehmen:
Sana Kliniken AG, Ismaning; Erwerb wesentlicher Teile des Geschäfts der Park-Klinik Weißensee Gruppe sowie der Schlosspark-Klinik Gruppe, beide Berlin (Insolvenz in Eigenverwaltung)
Produktmärkte:
Akutkliniken, Kliniken, MVZ
13.04.2026
Aktenzeichen:
B3-53/26
Unternehmen:
Sana Kliniken AG, Ismaning; Erwerb wesentlicher Teile des Geschäfts der Park-Klinik Weißensee Gruppe sowie der Schlosspark-Klinik Gruppe, beide Berlin (Insolvenz in Eigenverwaltung)
Produktmärkte:
Akutkliniken, Kliniken, MVZ
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