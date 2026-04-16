Datum der Anmeldung:
13.04.2026
Aktenzeichen:
B9-48/26
Unternehmen:
APM Terminals Deutschland Holding GmbH (D), Erwerb der alleinigen Kontrolle über die North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co. [KG] und die North Sea Terminal Bremerhaven Verwaltungsgesellschaft mbH (beide D)
Produktmärkte:
Hafendienstleistungen, Terminalbetrieb
13.04.2026
Aktenzeichen:
B9-48/26
Unternehmen:
APM Terminals Deutschland Holding GmbH (D), Erwerb der alleinigen Kontrolle über die North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co. [KG] und die North Sea Terminal Bremerhaven Verwaltungsgesellschaft mbH (beide D)
Produktmärkte:
Hafendienstleistungen, Terminalbetrieb
© 2026 Bundeskartellamt