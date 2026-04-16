Datum der Anmeldung:
13.04.2026
Aktenzeichen:
B1-67/26
Unternehmen:
TO Holding GmbH & Co. KG, Emsdetten/ Mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über die TWE Group GmbH, Emsdetten, und die LOS Einkaufs- und Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Emsdetten
Produktmärkte:
Haushaltstücher, Schwämme, Vliesstoffe
13.04.2026
Aktenzeichen:
B1-67/26
Unternehmen:
TO Holding GmbH & Co. KG, Emsdetten/ Mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über die TWE Group GmbH, Emsdetten, und die LOS Einkaufs- und Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Emsdetten
Produktmärkte:
Haushaltstücher, Schwämme, Vliesstoffe
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