Datum der Anmeldung:
10.04.2026
Aktenzeichen:
B4-38/26
Unternehmen:
Waterland Private Equity Fund IX A C.V., Waterland Private Equity Fund IX B C.V., Bussum, Niederlande; Erwerb von 74% der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Condio GmbH, Werder (Havel)
Produktmärkte:
Gelier- und Verdickungsmittel insbesondere Samenmehle (Guar Johannisbrotkernmehl (Locust Bean Gum" "LBG") Tara) Stärken und Pektin"
10.04.2026
Aktenzeichen:
B4-38/26
Unternehmen:
Waterland Private Equity Fund IX A C.V., Waterland Private Equity Fund IX B C.V., Bussum, Niederlande; Erwerb von 74% der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Condio GmbH, Werder (Havel)
Produktmärkte:
Gelier- und Verdickungsmittel insbesondere Samenmehle (Guar Johannisbrotkernmehl (Locust Bean Gum" "LBG") Tara) Stärken und Pektin"
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