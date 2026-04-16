Vermessung mit hoher Punktdichte verfeinert Uranziele und hebt neue anomale Zonen für anschließende Bohrungen hervor

16. April 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das "Unternehmen") freut sich, die endgültigen Ergebnisse seiner radiometrischen Bodenvermessung 2025 auf dem Projekt Airline im Wind River Basin im US-Bundesstaat Wyoming bekannt zu geben. Im Rahmen des Programms konnten die zuvor im Jahr 2024 ermittelten radiometrischen Anomalien verfeinert, die Abdeckung auf neu abgesteckte Flächen erweitert und ein Datensatz mit hoher Punktdichte generiert werden, um die nachfolgenden Auswertungen und die Zielermittlung zu unterstützen.

Die radiometrische Vermessung wurde von der Firma Big Rock Exploration durchgeführt und deckte etwa 56 Kilometer Bodenmesslinien ab, wobei die Messlinien einen Abstand von jeweils 25 Metern aufwiesen und die kontinuierliche Datenerfassung in Abständen von rund 10 Metern erfolgte. Im Rahmen der Vermessung kamen RC-103 RadiaCode-Messgeräte zum Einsatz; zur Qualitätskontrolle und Abstimmung der Messgeräte wurden an ausgewählten Stationen Werte mit einem RS-125-Szintillometer erfasst.

Die Ergebnisse des Programms haben die Definition der bekannten radiometrischen Anomalien verbessert und zusätzliche weniger stark ausgeprägte anomale Zonen aufgezeigt, die bei früheren Vermessungen mit geringerer Datendichte nicht erfasst wurden (siehe Abbildung 1). Mehrere radiometrische Anomalien stehen augenscheinlich in räumlichem Zusammenhang mit stratigraphischen Kontakten zwischen den Sedimenteinheiten aus dem Tertiär und dem darunter liegenden archäischen Grundgestein unweit der Diskordanz, einem geologischen Milieu, das im Distrikt als günstig für die Auffindung einer Uranmineralisierung gilt.

"Wir freuen uns über den Abschluss dieser Arbeitsphase auf dem Projekt Airline", so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. "Im Rahmen des Programms wurden RC-103-Messgeräte erfolgreich eingesetzt, um einen radiometrischen Datensatz mit hoher Punktdichte zu erfassen, was das Projekt effizient voranbringt und die Ermittlung zukünftiger Bohrziele unterstützt."

Abbildung 1. Karte der radiometrischen Messstationen (schwarze Punkte) und der interpolierten Zählraten pro Sekunde (Farben).

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°24'00" N, Longitude 109°54'00" W", der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Projekt Astro (mit Cosa Resources Corp.) im Osten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan; das Projekt Airline im Norden des Wind River Basin im US-Bundesstaat Wyoming; sowie weitere Projekte im Gas Hills District bzw. dem Great Divide District in Wyoming.

Im Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

mailto:info@globaluranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "werden", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen unter anderem in Bezug auf Explorationsarbeiten auf dem Projekt.

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