BYD plant, seine sogenannten "Flash Charger" nach Europa zu bringen. Barclays stattete den chinesischen Elektroautobauer mit einer neuen Kaufempfehlung aus und die Aktie generierte vor wenigen Tagen ein neues Kaufsignal.In den kommenden zwölf Monaten will BYD insgesamt 6.000 ultraschnelle Ladestationen außerhalb Chinas errichten, davon etwa die Hälfte in Europa. Der Ausbau soll zunächst in wichtigen Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien erfolgen.Die sogenannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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