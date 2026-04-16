Zwar hat der Robotaxi-Service Waymo schon vor Wochen seinen Start in Miami und Orlando bekanntgegeben. Doch bislang konnte der Dienst nur von einer begrenzten Anzahl von Menschen verwendet werden, die in Wartelisten weit oben standen. Nun hat Waymo sein Angebot aber in beiden Sonnenschein-Städten für alle Interessierten geöffnet. Damit sind Miami und Orlando die fünfte und sechste Stadt, die Waymo als "Open for Everyone" ausweist. Zuvor war diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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