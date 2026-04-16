Die Wiener Linien setzen ab dem 20. April auf der Linie 57A zwischen Rudolfsheim und der Innenstadt anstelle der bisherigen Dieselbusse zehn Batteriebusse ein. Damit sind 13 Linien auf emissionsfreie Antriebe umgestellt. Die 13 Elektro-Linien entsprechen laut dem Unternehmen einem Viertel aller Buslinien, die von den Wiener Linien betrieben werden. Da auch sämtliche Stadtbahnen und U-Bahnen elektrisch betrieben werden, sollen gemäß der Hochrechnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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