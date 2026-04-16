Die Generali-Aktie hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Charttechnisch hat sich die Ausgangslage dadurch noch einmal klar verbessert, womit nun weiteres Potenzial in den Fokus rückt. Vor allem für Dividendenjäger bleibt die Aktie des italienischen Versicherungsriesen hochinteressant.Die Aktie der Generali hat ein starkes technisches Signal geliefert. Dem italienischen Versicherer ist der Sprung über den markanten Widerstand beim alten Mehrjahreshoch von 36,48 Euro gelungen. Damit wurde ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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