Berlin (ots) -Im Jahr 2025 nahmen mehr Apothekenmitarbeitende als jemals zuvor an Fortbildungsveranstaltungen teil. Insgesamt wurden rund 226.000 Teilnehmende in etwa 2.800 Fortbildungsveranstaltungen von Apothekerkammern und -verbänden gezählt. Die Anzahl der Teilnehmenden stieg von 2024 auf 2025 um rund 19 Prozent, die Zahl der Veranstaltungen um 6 Prozent. "Ich freue mich sehr über diesen neuen Rekord - zeigt er doch, dass die Apothekerinnen und Apotheker ihre Fortbildungspflicht ernst nehmen. Die Apothekenteams tun viel dafür, immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand zu bleiben. Davon profitieren die Patientinnen und Patienten der Apotheken", sagt Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Bundesapothekerkammer.86 Prozent der erfassten Veranstaltungen wurden von Apothekerkammern ausgerichtet. 88 Prozent aller Veranstaltungen wandten sich primär an Apothekerinnen und Apotheker. Die restlichen Veranstaltungen richteten sich an andere Berufsgruppen wie pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten und Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte.Online-Fortbildungsangebote wurden 2025 stark nachgefragt. Insgesamt boten die Apothekerkammern rund 2000 Online-Fortbildungen (14 Prozent mehr als im Vorjahr) mit insgesamt mehr als 203.000 Teilnehmenden an.Zusätzlich zu den Fortbildungen der apothekereigenen Landesorganisationen wurden von den Apothekerkammern und der Bundesapothekerkammer insgesamt rund 1.670 Fortbildungen externer Anbieter akkreditiert. Daten zur Anzahl der Teilnehmenden liegen dazu nicht vor.Mehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, b.rohrer@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6256867