© Foto: adobe.stock.comBeim Silberpreis spitzt sich die Lage bedrohlich zu. Gelingt jetzt der Befreiungsschlag - oder folgt der nächste Abverkauf? Anleger sollten sich auf eine spektakuläre Bewegung einstellen.Platzt jetzt endlich der Knoten bei Silber? Bereits in der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle wurde die aus charttechnischer Sicht hochexplosive Konstellation thematisiert. Der Silberpreis ist aus einer bullischen Keil-Formation (orange) über die Oberseite und damit regelkonform ausgebrochen. Der Ausbruch verlangt jedoch noch nach einer Bestätigung. Um den Ausbruch zu bestätigen, muss der Silberpreis über die 80 US-Dollar - so einfach ist das oder auch nicht. Denn Silber tat sich zuletzt schwer …Den vollständigen Artikel lesen
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