Jeremy Allaire sieht eine gewaltige Chance für den digitalen Yuan. Der Chef des Krypto-Schwergewichts Circle glaubt fest an einen Stablecoin, der an die chinesische Währung gekoppelt ist. Die aktuelle Lage in Peking spricht allerdings eine andere Sprache. Die dortige Regierung bekämpft private Stablecoins massiv und setzt stattdessen alles auf die eigene Staatskryptowährung.Im Februar machten Chinas Behörden ihre Position unmissverständlich klar. Die People's Bank of China stufte die Ausgabe von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär