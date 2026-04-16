10 Experten für Ihre Geldanlage im gratis Livestream

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Freitag, 17.04.2026





09:00 André StaggeTrump, Zölle und Zinsen: Die besten Strategien für Anleger in einer volatilen Zeit 10:00 Vincenzo Zinnà, EUREXAbsicherung eines Portfolios oder einer Futures-Position 11:00 Bastian Galuschka, stock3Trading für Berufstätige: Mit System zu den stärksten Trendaktien 2026 12:00 Michael HinterleitnerAlgo-Mix als heiliger Gral 13:00 Stefan BehleitInvestieren mit statistischen Vorteilen - einfacher als Sie denken. 14:00 Fritz Gerhager, Optionenhandeln.deBörsenerfolg ist trainierbar: Strategien für erfolgreichen & nachhaltigen Optionshandel 15:00 Andrei Anissimov, Trader IQRegelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften 16:00 Th. Ortmeier, D. Schröter, BubbleTaxTrading trifft deutsche Steuerlogik: Wo Systeme kollidieren 17:00 Markus HerfertAbgesicherte Einkommens-Strategien mit Aktien-Optionen - manuell und voll-automatisiert

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