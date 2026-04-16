EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|InvestorRelations@ivu.de
|Internet:
|https://www.ivu.de/investoren
|ISIN:
|DE0007448508
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309932 16.04.2026 CET/CEST