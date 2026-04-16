Nach einem turbulenten ersten Quartal 2026 steigen die Kurse für Gold und Silber wieder - und Anleger fragen sich nun: Wie viel Kurs-Potenzial steckt noch in den beiden Edelmetallen? Silber hat 2026 bereits Geschichte geschrieben: Im Januar durchbrach das weiße Metall erstmals die Marke von 120 Dollar, um anschließend innerhalb weniger Wochen auf unter 70 Dollar abzustürzen. Diese Achterbahnfahrt spiegelt sich auch in den Analystenprognosen wider, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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