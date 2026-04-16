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Dow Jones News
16.04.2026 15:27 Uhr
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(1)

MÄRKTE USA/Hoffnung auf Nahost-Gespräche dürfte weiter stützen

DJ MÄRKTE USA/Hoffnung auf Nahost-Gespräche dürfte weiter stützen

DOW JONES--Die Aussichten auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges in Nahost dürften am Donnerstag an der Wall Street für leichte Gewinne sorgen. Damit könnten der S&P-500 und der Nasdaq-Composite erneut auf Rekordstände klettern. "Die beiden Parteien erwägen Berichten zufolge, ihren Waffenstillstand um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für die Aushandlung eines Friedensabkommens zu haben", sagen die Analysten von ANZ Research unter Berufung auf einen Medienbericht. "Vermittler drängen angeblich auf einen Kompromiss bei offenen Fragen, einschließlich der Wiedereröffnung der Straße von Hormus und des iranischen Urananreicherungsprogramms", ergänzen die Analysten. Zudem werden die Anführer Israels und des Libanon laut US-Präsident Donald Trump am Donnerstag miteinander sprechen. Es sind die ranghöchsten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten.

Für den Future des S&P-500 geht es um 0,1 Prozent nach oben. Trotz zaghafter Fortschritte bestehen weiterhin große Hürden - darunter die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und die Bedenken hinsichtlich des iranischen Atomprogramms, heißt es. Dies führe dazu, dass die Märkte weiterhin sehr sensibel auf geopolitische Entwicklungen reagierten. "Die Märkte handeln weiterhin auf der Grundlage des Optimismus, dass der Konflikt letztendlich in Wochen beigelegt wird", so Deutsche Bank Research.

Bei den Einzelwerten gibt erneut die Berichtssaison den Takt vor. Die Maßnahmen zur Neuausrichtung der Snack-Sparte haben sich für Pepsico ausgezahlt. Der US-Konzern steigerte im ersten Quartal Gewinn und Umsatz stärker als erwartet. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie gewinnt vorbörslich 0,3 Prozent.

Der Versicherer Travelers hat für das erste Quartal einen höheren Gewinn gemeldet. Allerdings wird die Erhöhung der Dividende mit leichter Enttäuschung aufgenommen. Die Aktie reduziert sich um 0,8 Prozent. Abbott Laboratories hat den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr gesenkt, um einer jüngsten Übernahme Rechnung zu tragen. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass seine Ernährungssparte im ersten Quartal weiterhin schwache Umsätze verzeichnete. Die Aktie verliert 4 Prozent.

J.B. Hunt Transport Services hat im ersten Quartal, gestützt durch höhere Umsätze im Intermodalgeschäft, einen höheren Umsatz und Gewinn verbucht. Die Aktie steigt um 2,2 Prozent. Nach Handelsende folgen unter anderem noch Netflix und Alcoa.

Keinen größeren Einfluss haben die veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat stärker abgenommen als erwartet. Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im April wider Erwarten leicht aufgehellt. Vor der Startglocke folgen dann noch die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für März.

Der Dollar und die Ölpreise drehen ins Plus. Die Energieversorgung bleibt aufgrund des Nahost-Konflikts gestört, und es herrscht Unsicherheit über den Zeitpunkt der erwarteten neuen Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran, heißt es. Der zentrale Vermittler Pakistan teilte mit, dass für die Verhandlungen noch kein Datum festgelegt worden sei. Die USA haben eine Blockade iranischer Häfen verhängt. Der Iran hat als Vergeltung damit gedroht, Schiffe im Persischen Golf, im Golf von Oman und im Roten Meer zu blockieren. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent steigt um 1,0 Prozent auf 95,88 Dollar.

Gold legt nach dem kräftigen Vortagesminus zu und steigt um 0,5 Prozent auf 4.816 Dollar je Feinunze. Die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich kaum verändert. Im zehnjährigen Bereich liegt diese bei 4,28 Prozent. 

=== 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,76 -0,01    3,76      3,74 
5 Jahre       3,88 -0,01    3,89      3,87 
10 Jahre      4,28 -0,00    4,28      4,26 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:00 Uhr 
EUR/USD      1,1781  -0,1  -0,0017     1,1798     1,1797 
EUR/JPY      187,38  -0,1  -0,1500     187,53    187,6100 
EUR/CHF      0,9229  +0,1   0,0008     0,9221     0,9218 
EUR/GBP      0,8696  -0,0  -0,0002     0,8698     0,8696 
USD/JPY      159,04  +0,1   0,0800     158,96    159,0200 
GBP/USD      1,3546  -0,1  -0,0012     1,3558     1,3565 
USD/CNY      6,8219  +0,1   0,0039     6,8180     6,8180 
USD/CNH      6,8223  +0,1   0,0059     6,8164     6,8173 
AUS/USD      0,7172  +0,1   0,0004     0,7168     0,7158 
Bitcoin/USD  74.700,59  -0,2  -162,89    74.863,48   73.854,51 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     91,86  +0,6    0,57      91,29 
Brent/ICE     95,88  +1,0    0,95      94,93 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.815,86  +0,5   25,92    4.789,94 
Silber       79,14  +0,1    0,09      79,05 
Platin     2.128,96  +0,9   19,21    2.109,75 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

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